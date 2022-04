Panchina Juventus, non solo Conte per il post Allegri: tutti i nomi

La Juventus deve blindare la qualificazione in Champions ma intanto nonostante le parole di Agnelli, spunta il clamoroso ritorno di Conte

La Champions da blindare, il futuro da pianificare. La Juventus è sospesa tra presente e futuro: i bianconeri domani contro il Venezia possono mettere in archivio la pratica quarto posto.

In attesa poi della finale di Coppa Italia (contro l’Inter, l’11 maggio) sarà tempo di guardare al futuro e di pianificare la prossima stagione. Un’annata che dovrà essere quella del rilancio e che Agnelli ha chiarito vedrà ancora Allegri in panchina. “C’è un progetto di lungo periodo – ha affermato il presidente – e per me è valido: sapevamo che sarebbe stato un anno difficile”.

Questo però non basta per certificare la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera. Del resto per la Juventus non vincere è sempre uno smacco e se non dovesse arrivare il successo in coppa Italia, qualcosa potrebbe ancora succedere. O almeno è questo quello in cui credono i bookmakers.

Calciomercato Juventus, il clamoroso ritorno di Conte

Se la conferma di Allegri ha ancora una quota bassa (1.44), Sisal crede anche nel clamoroso ritorno di Antonio Conte. Il tecnico salentino è attualmente alla guida del Tottenham e proprio ieri ha definito fake news le notizie su un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain.

Ad ogni modo l’addio agli ‘Spurs’ non è da escludere e la quota di un ritorno alla Juventus non è poi così alta: un Conte alla guida dei bianconeri il prossimo 15 agosto è quotato 3.50, molto meno – tanto per fare un esempio – della possibilità di vedere Zidane a Torino, una ipotesi che paga 12 volte la posta, come quella di Gasperini allenatore della Juventus. Più indietro le piste che portano a Pochettino (16) ed Unai Emery (20), mentre il ritorno di Tudor – ex vice di Pirlo – è bancato a 33.