Cagliari, Mazzarri: “Questa brucia, ma andrei a scalare l’Everest anche stasera”

Walter Mazzarri deluso dopo la brutta sconfitta contro il Verona che complica parecchio la lotta salvezza

Il Cagliari si ferma ancora e la situazione di classifica si fa sempre più complicata. I sardi rischiano sempre di più la retrocessione e la sconfitta col Verona di certo non ci voleva: “In questo periodo non ci va bene niente, ma non mi sono piaciuti i duelli in fase difensiva. Sapevamo che il Verona è forte, ma in fase difensiva siamo stati debolissimi. Questa è la verità e l’ho detta anche ai ragazzi. Nessuno di noi se l’aspettava, questa sconfitta brucia perché una prestazione difensiva così da tanto non si faceva, merito anche del Verona che oggi sembrava stesse giocando una finale di Champions League“.

Il rammarico dell’allenatore è evidente ai microfoni di ‘Dazn’, ma non ha intenzione di mollare: “Prossima settimana ci ricompattiamo e proveremo a cambiare rotta subito a Salerno, poi faremo il massimo con l’Inter. Mi spiace per i tifosi, si meritavano di più. Hanno incitato la squadra fino all’ultimo, ho provato a mettere Nandez e Rog ma non è cambiato molto. Il 2-1 ci aveva dato un attimo di coraggio, questa sconfitta non ci voleva. Io ora metto l’elmetto, pur di salvare il Cagliari vado a scalare l’Everest. Questa sconfitta non ci fa mollare, l’ho detto chiaramente ai ragazzi. Avrei fatto a meno di venire a fare l’intervista, lo faccio per rispetto nei vostri confronti”.