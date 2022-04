Recuperato e subito in campo: Pioli sorride e cambia il Milan

Buone notizie per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero recupera una pedina fondamentale in vista del match contro la Fiorentina

A Milanello, è tornato a lavorare con il resto del gruppo Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, fermatosi al derby, per un problema alla caviglia, era stato costretto a saltare la trasferta dell’Olimpico. Oggi, per la prima volta, si è allenato con i compagni e sarà dunque a disposizione per la partita contro gli uomini di Vincenzo Italiano.

Tutto lascia pensare che il giocatore ex Empoli sarà in campo dal primo minuto al fianco di Sandro Tonali. Sarà Franck Kessie così a giocarsi una maglia da titolare con Brahim Diaz e Rade Krunic. Sulla trequarti c’è il vero unico ballottaggio. Sugli esterni, non si tocca Messias e Leao è in netto vantaggio su Saelemaekers, dopo l’ottima prova contro la Lazio.

Milan-Fiorentina, Ibrahimovic c’è

In avanti ci sarà chiaramente Olivier Giroud, che farà staffetta, ancora una volta, con Zlatan Ibrahimovic. L’altra notizia di giornata – come appreso dalla nostra redazione – è il ritorno in gruppo dello svedese.

Nei giorni scorsi – ma negli ultimi mesi non è più una novità – aveva svolto un lavoro differenziato come da programma. Anche Ibra sarà dunque pronto a dare una mano alla squadra in questa volata finale.

Nessun dubbio in difesa, dove la linea a quattro formata da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez, davanti a Mike Maignan.