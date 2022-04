Svolta Dybala, in Spagna sicuri: accordo trovato, è fatta

Paulo Dybala e un futuro che è ancora in bilico: in Spagna c’è chi dà addirittura per fatto l’accordo

Paulo Dybala non ha ancora annunciato la sua prossima squadra. Il focus in questo momento resta sulla Juventus, con cui l’argentino giocherà le sue ultime cinque partite. L’obiettivo, praticamente acquisito il quarto posto, è quello di lasciare almeno con un trofeo, la Coppa Italia contro l’Inter che sarebbe anche una ‘vendetta’ dopo il ko in Supercoppa ai supplementari.

Poi la Joya andrà via da Torino, lo farà a parametro zero dopo il mancato accordo sul rinnovo. Uno status che ovviamente lo pone ai primissimi posti dell’elenco delle occasioni d’oro per le big europee e di Serie A. Da mesi vi raccontiamo delle piste estere, Premier e soprattutto Liga con l’Atletico Madrid, insieme ovviamente alla questione Inter. La presenza di Marotta è ovviamente molto importante, il corteggiamento prosegue da tempo, anche perché le cifre sono relativamente basse o comunque abbordabili anche per i nerazzurri. In questi giorni è poi spuntata anche la suggestione Roma, con i tifosi che già sognano la coppia con Abraham sotto l’egida di Mourinho.

Dalla Spagna: accordo Dybala-Inter, mancano solo i dettagli

Ma l’Inter resta la squadra in pole per Paulo Dybala e in Spagna rilanciano addirittura un accordo. Come riporta ‘todofichajes.com’, che cita fonti vicine al giocatore, le parti sarebbero arrivate a un principio di accordo. A differenza della sensazione iniziale, più vicina all’Atletico Madrid, l’idea e la possibilità di continuare in Serie A, dove è diventato il giocatore che è adesso, alla fine ha prevalso e ha convinto Dybala. Che quindi è destinato a vestire nerazzurro. A giocare un ruolo importante sarebbe state anche le normative fiscali presenti in Italia, migliori per i calciatori rispetto a quelle spagnole. Secondo il portale iberico, quindi, mancherebbero solo alcuni dettagli per formalizzare questo nuovo accordo. Che dovrebbe prevedere quattro anni di contratto con un ingaggio da 6 milioni di euro più bonus.