Consigli Fantacalcio: 35esima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla 35esima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

E’ partita la volata finale in Serie A. Nel weekend si giocherà la 35a giornata e le attenzioni chiaramente saranno puntate soprattutto su Milan-Fiorentina e Udinese-Inter, che giocheranno a distanza di tre domenica pomeriggio. Ma il quartultimo turno avrà inizio sabato con Cagliari-Verona e proseguirà con il derby di Genova. Sarà una giornata intensa anche per il fantacalcio, che per calcolare la giornata dovrà aspettare lunedì quando scenderanno in campo Atalanta e Salernitana

Fantacalcio, i consigli per la 35esima giornata

CAGLIARI-VERONA sabato ore 15:00

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Finalmente Joao Pedro. Simeone per il classico goal dell’ex!

Not: Lasciate fuori Dalbert

Sorpresa: Lovato può regalare gioie inaspettate

NAPOLI-SASSUOLO sabato ore 15:00

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Osimhen per il riscatto! Traore per il futuro. Ok Koulibaly e Berardi

Not: L’ex Chiriches non ci ispira

Sorpresa: Fabian Ruiz può esser un buon nome da rilanciare

SAMPDORIA-GENOA sabato ore 18:00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Sensi, Augello; Sabiri, Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro.

Hot: Destro-Caputo, speranze derby. Ostigard farà bene

Not: Non fidatevi di Bereszynski

Sorpresa: Amiri può accendere la luce

SPEZIA-LAZIO sabato ore 20:45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hot: Immobile è un cecchino! Sì a Savic e Bastoni

Not: Fuori Amian, è a rischio giallo

Sorpresa: Gyasi sa come sorprendere

JUVENTUS-VENEZIA domenica ore 12:30

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Vlahovic non si discute. Zakaria può timbrare il cartellino!

Not: Maenpaa può prendere un’imbarcata

Sorpresa: Bernardeschi sa come tirare il coniglio dal cilindro

Empoli-Torino domenica ore 15

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

Hot: Pinamonti è in grande forma. Praet sta facendo benissimo

Not: Brekalo sta vivendo una fase di flessione

Sorpresa: Belotti potrebbe ritrovare minuti importanti

Milan-Fiorentina domenica ore 15

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Hot: Giroud ha i gol pesanti in canna. Bonaventura è il grande ex

Not: Igor è in discesa

Sorpresa: Occhio ai bonus consecutivi per Tonali

Udinese-Inter domenica ore 18

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Deulofeu va schierato assolutamente! Perisic è l’unica certezza nerazzurra al momento

Not: Se dovesse giocare Radu, occhio a schierarlo

Sorpresa: D’Ambrosio ha il gol pesante nel sangue

Roma-Bologna domenica ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

Hot: Abraham cerca fiducia in Serie A. Hickey sta impressionando

Not: Veretout non ci fa impazzire

Sorpresa: Barrow all’Olimpico sa come pungere

Atalanta-Salernitana lunedì ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.

Hot: Muriel e Zapata sono in ottima forma. Occhio a Ederson

Not: Gyomber potrebbe avere qualche difficoltà

Sorpresa: Bonazzoli crede nella salvezza