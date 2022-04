Ibra non smette di sorprendere:”Forse un giorno tornerò”

Zlatan Ibrahimovic è pronto a cambiare aria. Lo svedese non esclude un futuro a sorpresa: ecco le sue parole

Zlatan Ibrahimovic non pensa al futuro, almeno in questo momento. C’è uno trofeo da conquistare con il suo Milan. Oggi l’attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo. Contro la Fiorentina, vuole dare il suo contributo così come nelle altre tre partite che restano.

E’ troppo ghiotta l’occasione per lasciarsela scappare. Per il futuro ci sarà tempo ma una chiusura da protagonista potrebbe aiutarlo a prendere la giusta decisione.

Nel frattempo, lo svedese è tornato a parlare dell’avventura in America. L’ultima prima di quella con il Milan: “Sono molto grato alla MLS perché mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo ma il problema era che ero ancora troppo vivo – afferma Ibra ai microfoni di ESPN -. Quindi ero troppo bravo per l’intera competizione. Questo è quello che ho mostrato. Sono stato il migliore in assoluto a giocare in MLS e non è una questione d ego o perché cerco di mettermi in mostra. Penso che giocare nella MLS sia stato il modo migliore per tornare dopo l’infortunio”.

Ritorno in America – “Non si sa mai, forse un giorno tornerò, per ricordar loro cos’è il vero calcio. Forse tornerò e avrò un mio club”.