Sorpresa Bayern Monaco, soffia l’attaccante a Inter e Milan

Il possibile addio di Lewandowski spinge il Bayern Monaco a cercare un attaccante: il sostituto può essere soffiato a Inter e Milan

Un intreccio di mercato che potrebbe cedere Inter e Milan perdere un obiettivo. E’ il Bayern Monaco ad aprire le danze, anzi quasi a subirle: il Barcellona sta spingendo per Lewandowski, in scadenza con i bavaresi nel 2023 e forse giunto al capolinea della sua avventura in Bundesliga.

Proprio per questo, Nagelsmann si aspetta un attaccante all’altezza per sostituire l’eventuale addio del polacco. In cima alle preferenze del Bayern ci sarebbe Haller, attaccante accostato anche alle due milanesi, ma l’alternativa a sorpresa porterebbe ad un altro calciatore che pure è stato corteggiato da Inter e Milan. A parlarne è ‘sport.es’ secondo cui il Bayern Monaco nel caso di partenza di Lewadowski verso la Spagna, proprio nella Liga potrebbe buttare lo sguardo.

Calciomercato Inter e Milan, il Bayern cerca l’attaccante

Un po’ a sorpresa, il Bayern Monaco penserebbe anche a Jovic per il proprio attacco. Il serbo non sta trovando grande spazio con il Real Madrid ma in Bundesliga conta ancora un certo credito viste le belle stagioni all’Eintracht Francoforte. Proprio per questo da Monaco di Baviera sarebbero pronti a far partire l’assalto nel caso in cui Haller diventasse un obiettivo troppo complicato da raggiungere.

Jovic ovviamente tornerebbe molto volentieri in Germania, soprattutto in una corazzata come il Bayern Monaco. Un’eventuale affondo metterebbe fuori gioco Inter e Milan che pure seguono la situazione dell’attaccante serbo in uscita dal Real Madrid.