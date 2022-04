Milan finisce sotto accusa: “Siamo molto arrabbiati”

Si accende subito la polemica con il Milan nel mirino, il dirigente parla in maniera molto chiara: “Siamo molto arrabbiati”

Si accende il clima per le ultime quattro giornate di campionato, decisive per tanti obiettivi, a partire dallo scudetto. Crocevia importante è Milan-Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.

Una partita che si è già accesa a causa della vendita dei biglietti con i tifosi viola che non hanno ricevuto quelli solitamente destinati alla tifoseria viola. Una situazione che ha acceso gli animi con il direttore generale Barone che in alcune dichiarazioni riportate da ‘sportmediaset.it’ ha espresso tutto il suo malcontento: “Ho parlato mercoledì con Scaroni e gli ho detto la mia: gli ho spiegato che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan sa che siamo arrabbiati, vedremo se ci saranno aperture fino a domenica”.

Barone ha parlato anche delle voci su Italiano, smentendo possibili dissapori: “Non vedo problemi, a fine stagione parleremo. Abbiamo trascorso una giornata insieme, facendo passeggiate e parlando della vita in generale, non di calcio”.