“Sono tante”: Tiago Pinto non si nasconde prima di Leicester-Roma

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara Leicester-Roma

Ci siamo, la Roma è pronta a scendere in campo. A brevissimo i giallorossi, unica squadra rimasta in corsa in Europa, affronteranno il Leicester tra le mura del Leicester City Stadium, nel match valido per la semifinale d’andata di Conference League.

Il General Manager dei capitolini, Tiago Pinto, ha presentato così la sfida ai microfoni di ‘Sky’ nel pre partita: “È chiaro che noi sappiamo di essere l’unica squadra italiana nelle competizioni europee, è anche una responsabilità in più oltre che un orgoglio. Siamo qui per raggiungere la finale”.

PREMIER: “Penso che anche i giocatori inglesi abbiamo aperto le porte negli ultimi anni per andare via dalla Premier, come hanno fatto Abraham o Sancho. Lì hanno ritmi altissimi, noi siamo stati sempre fortunati con i giocatori che abbiamo preso”.

Leicester-Roma, Tiago Pinto: “Le scaramazie sono tante. Mourinho ci porta la sua mentalità unica”

SCARAMANZIE: “Sono sempre tante. Io sono seduto in panchina e non posso fare nulla. Sono teso, ma ho fiducia di poter portare a casa un buon risultato”.

MOURINHO: “Da leader ogni giorno ci porta la mentalità che solo lui ha. Ogni giorno cerca il dettaglio, vuole essere il migliore in tutti. Ci sta aiutando con la squadra, che infatti non molla mai e cerca sempre di vincere”.