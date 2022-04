Altro duro colpo per Inzaghi: infortunio UFFICIALE

E’ appena stato comunicato l’esito degli esami di questa mattina

Piove sul bagnato in casa Inter dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sera al Dall’Ara per 2-1 contro il Bologna. La formazione di Simone Inzaghi dovrà fare a meno nei prossimi giorni di un calciatore fondamentale per la retroguardia nerazzurra, già assente in occasione della disfatta emiliana.

Quella di ieri sera è stata ovviamente una brutta battuta d’arresto che potrebbe compromettere quasi definitivamente i sogni scudetto del club interista. Una partita che da diversi mesi portava dietro con sé parecchie polemiche e che in una notte quasi stregata ha beffato l’Inter con un errore clamoroso del portiere di riserva Radu.

A causa di un fastidio all’addome accusato nel pomeriggio, infatti, Samir Handanovic non è potuto scendere in campo come di consueto dal primo minuto, costringendo Inzaghi a far esordire per la prima volta in questa stagione in campionato il vice dello sloveno. In attesa di saperne di più su un possibile rientro del capitano interista per la 35esima giornata di Serie A, sono arrivati importanti aggiornamenti su Bastoni, anche lui assente nella partita di ieri per affaticamento.

Inter, ufficiale l’infortunio di Alessandro Bastoni

Come annunciato dal club nerazzurro, infatti, sono state confermate le impressioni di ieri pomeriggio: Alessandro Bastoni ha accusato un risentimento muscolare e dovrà essere valutato con attenzione nei prossimi giorni. A questo punto il centrale italiano dovrebbe saltare la trasferta di domenica in programma alle 18.00 contro l’Udinese.

Questa la nota dell’Inter: “Questa mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno” .