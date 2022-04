Diretta Lipsia-Rangers e West Ham-Eintracht

Calciomercato.it vi offre Lispia-Rangers e West Ham-Eintracht, semifinali di andata dell’Europa League

E’ tutto pronto per le gare d’andata delle semifinali di Europa League. Una competizione che via via ha visto uscire le principali candidate alla vittoria, con Siviglia e Barcellona a vestire i panni delle vittime più illustri. Le due squadre spagnole sono state eliminate rispettivamente agli ottavi di finale dal West Ham e ai quarti di finale dall’Eintracht Francoforte, che questa sera si sfideranno a Londra. Inglesi e tedeschi non hanno intenzione di fermarsi sul più bello e sono pronte a darsi battaglia per guadagnare il pass alla finale.

Nell’altra sfida, dopo aver eliminato l’Atalanta, il Lipsia del corteggiatissimo Nkunku ospita i Rangers Glasgow. La squadra scozzese ha metabolizzato abbastanza agevolmente l’addio di Gerrard, passato all’Aston Villa, ed è reduce da quattro vittorie consecutive tra coppe e campionato. Una doppia sfida che promette emozioni e gol, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.