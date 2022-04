Svolta Lewandowski, blitz e incontro con l’agente del bomber

Futuro in bilico per Robert Lewandowski: spunta l’incontro con l’agente del bomber del Bayern Monaco

È ancora da scrivere anche il futuro di Robert Lewandowski. Il bomber polacco, dopo la lunghissima militanza al Bayern Monaco, potrebbe infatti decidere di cambiare aria nella prossima stagione.

Come noto, il centravanti è tentato dal Barcellona di Xavi. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Gerard Romero, il Barça avrebbe preso contatti mercoledì con Pini Zahavi, l’agente di Lewandowski, per discutere dell’eventuale acquisto del bomber. Il procuratore si sarebbe incontrato in un ristorante di Barcellona con Mateu Alemany, direttore sportivo del club blaugrana, per fare il punto sulle richieste economiche del giocatore. Il Barcellona sarebbe disposto a offrire circa 30-35 milioni di euro per il suo trasferimento, mentre il 33enne chiede un contratto triennale che non convincerebbe la società catalana. L’attuale contratto di Lewandowski è in scadenza nel 2023. Staremo a vedere.