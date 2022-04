Calciomercato Juve, ribaltone definitivo: firma con lo sconto

La situazione rinnovi non tiene in scacco solo la Juventus, che ha salutato già Dybala. Altri top club lavorano con i propri big e il calciomercato si infiamma

La Juventus è entrata nella fase calda della stagione in cui si decideranno le sorti di un’annata di transizione sotto i comandi di Massimiliano Allegri. Nello specifico i bianconeri sono ora in lotta anche per il terzo posto in campionato, senza dimenticare la finalissima di Coppa Italia contro l’Inter. Poi spazio anche al mercato, già ampiamente iniziato con la questione rinnovi che da tempo ha già portato alla scelta di separarsi da Paulo Dybala. Intanto gli stessi bianconeri osservano il mercato di altri big in scadenza contrattuale, che tengono in scacco i rispettivi club di appartenenza.

Tra i profili più importanti ancora senza un destino ben definito c’è Ousmane Dembele, attaccante esterno del Barcellona in scadenza 2022 ed ancora senza un accordo. Tra alti e bassi il rapporto tra il francese e il club blaugrana, che sembrava compromesso, è tornato in chiave positiva dopo il rilancio ad opera di Xavi e ora la questione è più florida.

Calciomercato Juventus, Dembele pronto a restare al Barcellona: disposto a fare uno sforzo economico

A dispetto del fatto che la telenovela per il futuro di Dembele resti ancora in via di sviluppo, arrivano comunque input positivi sulla questione dopo l’incontro tenutosi mercoledì tra il suo agente Moussa Sissoko e la dirigenza del Barcellona. Il catalano ‘Sport’ infatti conferma come il calciatore sia disposto anche ad incassare meno di ciò che gli proporrebbero altri club, pur di restare agli ordini di Xavi anche nei prossimi anni.

Dopo l’incontro le posizioni si sono avvicinate anche se per arrivare ad un’intesa andrà percorsa ancora molta strada. Dal punto di vista tecnico e ambientale lo sbarco a Barcellona di Aubameyang ha indubbiamente aiutato per ciò che concerne la volontà di Dembele di restare con annesso abbassamento delle pretese economiche del calciatore. Il club e l’entourage del calciatore intanto continueranno a trattare con altri incontri, ma filtra maggiore ottimismo.