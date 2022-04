Ribaltone Inter se salta lo scudetto: sostituto al 40%

Simone Inzaghi potrebbe rischiare il posto se non arrivasse il secondo scudetto di fila?

E’ stato un duro colpo quello incassato ieri sera dall’Inter al Dall’Ara contro il Bologna, una brusca frenata che sul piano morale rischia di incidere negativamente sul finale di stagione della formazione nerazzurra. E non solo, perché in caso di mancato scudetto anche il futuro di Simone Inzaghi potrebbe subire eventuali ripercussioni.

L’atteggiamento della formazione nerazzurra ieri sera non era stato dei migliori: dopo essere passati in vantaggio con una prodezza di Ivan Perisic, l’Inter non è riuscita infatti a chiudere subito il match a fronte delle tante opportunità avute, ma soprattutto ha lasciato parecchio campo al Bologna che ha approfittato dei tanti spazi per trovare il gol del pareggio.

Nella ripresa, poi, la difesa emiliana è parsa parecchio ordinata, complicando la vita dei nerazzurri in fase offensiva. Difficilmente Inzaghi avrebbe potuto fare di più sia con le sue scelte iniziali che a partita in corso, considerati gli infortuni improvvisi comunicati poche ore prima del fischio d’inizio di Samir Handanovic e Alessandro Bastoni.

Calciomercato Inter, addio Inzaghi: i tifosi vogliono Simeone

L’allenatore, che difficilmente verrà messo in discussione dalla società anche senza scudetto, ha chiaramente delle responsabilità importanti sull’andamento della stagione, in riferimento soprattutto ai mesi bui di febbraio e marzo. Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it: “Nel caso in cui non dovesse vincere lo scudetto, la posizione di Inzaghi potrebbe essere in bilico. Su chi dovrebbe puntare l’Inter in caso di addio?”.

Il sondaggio, come si può vedere in basso, è stato vinto sul nostro canale telegram dal Cholo Simeone col 40% dei voti. Superati i due talentuosi e giovani tecnici Roberto De Zerbi (24%) e Vincenzo Italiano (23%). Ultimo posto invece per l’ultimo vincitore della Champions League, Thomas Tuchel (12%).