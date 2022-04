“Diamo fastidio”: l’Atalanta ora alza la voce

Pareggio 4-4 tra Atalanta e Torino, nel post gara i bergamaschi contestano in maniera netta la direzione di gara

Pirotenico 4-4 tra Atalanta e Torino nel recupero della ventesima giornata di Serie A. I bergamaschi sono riusciti ad acciuffare il pareggio dopo essere andati sotto 4-2 ma mostrano tutta la loro rabbia nel post gara.

E’ Tullio Gritti, vice di Gasperini squalificato, a parlare a ‘DAZN’ della partita e a esternare tutta il malcontento per la direzione di gara di Abisso: “Dire che non siamo contenti è un eufemismo. In questa stagione abbiamo avuto diverse situazioni come questa e tante sono passate inosservate”.

Gritti entra poi nel dettaglio delle contestazioni al direttore di gara: “Sul primo gol poteva esserci un fallo: che un difensore cada da solo è difficile da pensare. Poi l’abbiamo pareggiata subito ma anche il rigore di Freuler mi sembrava tirato. Forse quando siamo in alto diamo fastidio”.

Nel corso della stagione diverse volte l’Atalanta si è lamentata per presunti errori arbitrali, è accaduto nuovamente contro il Torino. Ora i bergamaschi sono attesi dal match di lunedì contro la Salernitana.