CMIT TV | Speciale Champions e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo speciale Champions e Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Champions League e Serie A: commenteremo il big match tra Manchester City e Real Madrid, introducendo i recuperi del campionato italiano con l’importante sfida in chiave scudetto tra l’Inter e il Bologna. Inoltre, non mancheranno le ultime di mercato sulle italiane.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it. Saranno con noi molti ospiti, da Nizaar Kinsella a Fabrizio Biasin, per trattare al meglio tutti i temi di giornata.