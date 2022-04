Cartellino giallo pesantissimo: salta Udinese-Inter

Udinese-Inter non vedrà in campo uno dei suoi possibili protagonisti. Il calciatore, dopo il provvedimento, non ci sarà per la partita di Serie A

Tra presente e futuro, l’Inter si gioca un pezzo di scudetto questa sera contro il Bologna. E dunque tutte le energie dei nerazzurri si concentrano sul recupero di questa sera contro i rossoblù.

Guardando un po’ più avanti, però, i nerazzurri un occhio devono buttarlo anche sull’Udinese. I bianconeri saranno i prossimi avversari della Beneamata e sono in un periodo di forma straordinario. Anche stasera contro la Fiorentina, i friulani stanno mostrando quanto sappiano essere temibili, dato che attualmente sono in vantaggio con il punteggio di 0-2, in trasferta. Proprio durante questa partita, però, è arrivata una brutta notizia per gli uomini di Gabriele Cioffi.

Makengo non ci sarà in Udinese-Inter: giallo pesantissimo

Jean-Victor Makengo è uomo importantissimo negli equilibri dell’Udinese. Il centrocampista classe 1998, che inizia a essere seguito con attenzione anche dalle principali big, però, ha rimediato un cartellino giallo nella partita di questa sera. È successo al 55esimo, dopo un’entrata ruvida. Il problema è che il centrocampista era diffidato e dunque salterà proprio la partita contro l’Inter. Una buona notizia per gli uomini di Simone Inzaghi che comunque devono temere i friulani e il loro stato di forma.