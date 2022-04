CMIT TV | Milan-Investcorp: “Colpi da sogno sul calciomercato”

Il Milan a Investcorp, la trattativa entra nel vivo e ora i tifosi possono sognare grandissimi colpi sul calciomercato. L’annuncio arriva in diretta

Il Milan ha la partita più importante da giocare. E non ci riferiamo al campo, non in questo caso, dove i rossoneri sono in prima linea nella lotta scudetto e da capolista. Il possibile passaggio di consegne in società, infatti, potrebbe scrivere la storia del club milanese.

Negli ultimi giorni, vi abbiamo riportato a più riprese gli ultimi aggiornamenti nella trattativa con Investcorp, il fondo del Bahrein pronto a rilevare il club rossonero. Oggi è arrivato un nuovo annuncio a riguardo, da parte di Alberto Forchielli, imprenditore, blogger ed esperto di economia, ai microfoni della CMIT TV: “Milan? Di solito questi fondi sono gestiti, vogliono un ritorno e non sono tifosi. Meglio Investcorp o uno come Commisso? Il fondo è strutturale, il singolo è emozionale. Del singolo mi posso emozionare, ma ho paura che si disinnamori, abbia questioni personali, che spenda soldi e poi salti. Può essere umorale e stancarsi, il fondo no. Anche la storia recente del Milan con il fondo Elliott non è andata male”. Poi si parla concretamente di colpi: “Tra i Berardi e i Mahrez, ci sarà una via di mezzo? Non credo che un fondo faccia le follie. Credo che faccia crescere la squadra per poi poterla rivendere”. E tutto quello che i tifosi del diavolo vogliono sentire: “Milan schiacciasassi? Sì, con Investcorp sì. Ha posseduto cose molto importanti nella sua storia. Dietro ha una potenza finanziaria molto importante. Sognare giocatori di prima grandezza del panorama internazionale è assolutamente possibile“.

Milan-Investcorp e non solo: Forchielli fa il punto su Napoli e Atalanta

Forchielli aggiorna anche sulla situazione di Napoli e Atalanta, sottolineando le prospettive per il futuro di entrambi i club di Serie A: “Napoli e addio De Laurentiis? Prima o poi finirà per vendere un fondo. Prima o poi gli imprenditori perdono smalto, il calendario non perdona. Non potrà andare avanti per sempre, sarà costretto a vendere. Mi auguro che anche a quel punto ci sarà una richiesta importante di fondi pronti a investire nel campionato italiano. La Serie A ha bisogno di grandi investimenti per tirarsi su e devono essere garantiti da questi fondi”.

Parere positivo anche per l’Atalanta: “Pagliuca è un grosso investitore, non è un fondo ma il gestore di un grande fondo. Come testa, ragiona come un fondo. E’ il proprietario dei Bolton Celtics, sta cercando di comprare il Chelsea, a Bergamo possono sognare in grande. Sia questo che Investcorp sono operazioni importanti per irrobustire il calcio“.