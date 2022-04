Guardiola amaro: “Solo su Marte poteva succedere”

Arrivano le dichiarazioni di Pep Guardiola al termine di Manchester City-Real Madrid, semifinale di andata di Champions League

Il Manchester City vince il primo round contro il Real Madrid. I Citizens si sono imposti per 4 a 3, nella semifinale di andata di Champions League.

Il risultato poteva essere sicuramente più largo e Pep Guardiola non si nasconde: “Volevamo vincere con maggiore margine ma il 4-3 non è un brutto risultato – si legge su SportMediaset – Loro sono il Real, hanno grandi armi in attacco. Andremo a Madrid a fare la nostra partita. Avranno la loro gente a favore, ma vedremo. Quando un allenatore vede la propria squadra giocare così può dire poco sul risultato, anche se è la semifinale di Champions. Abbiamo concesso tre gol, è vero ma abbiamo dato tutto e giocato una bella partita”.

Spettacolo – “Nessuno poteva non divertirsi, anche se 8-0 per noi sarebbe stato meglio. Su Giove e Marte poteva succedere, ma contro il Real Madrid in genere non succede”.