DIRETTA Serie A, Fiorentina-Udinese | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

La Fiorentina riceve l’Udinese in una gara valida come recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno, che non si disputò lo scorso 6 gennaio a causa del cluster di Covid che colpì i friulani.

Reduci dalla sconfitta contro la Salernitana, i viola di Italiano vogliono rialzare subito la testa e centrare una vittoria che permetterebbe loro di scavalcare sia la Roma che la Lazio e portarsi al quinto posto in classifica che significherebbe qualificazione in Europa League. Raggiunta quota 40 punti, i bianconeri di Cioffi vanno a caccia di un successo di prestigio per chiudere al meglio la stagione. All’andata i gigliati si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arlsan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Cioffi

CLASSIFICA: Milan punti 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno