DIRETTA Serie A, Bologna-Inter | Le formazioni UFFICIALI LIVE

L’Inter recupera la ventesima giornata del campionato di Serie A facendo visita al Bologna: a caccia dei tre punti per il sorpasso sul Milan

Dopo la vittoria ottenuta senza troppo affanno tra le mura amiche contro la Roma del grande ex José Mourinho, l’Inter recupera la ventesima giornata del campionato di Serie A, rimandata il 6 gennaio scorso a causa dei tanti positivi al Covid-19, affrontando il Bologna.

I rossoblu di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina per i noti problemi di salute, stanno onorando al meglio il campionato, nonostante una posizione in classifica del tutto tranquilla, e, oltre ad aver fermato la capolista Milan e la Juventus, sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro l’Udinese. L’ultima sconfitta risale al 20 marzo scorso, 1-0 in casa contro l’Atalanta. I nerazzurri di Simone Inzaghi vivono un momento straordinario di forma e arrivano all’appuntamento dopo quattro vittorie consecutive: con ulteriori tre punti, sorpasserebbero i ‘cugini’ rossoneri in vetta alla classifica lanciandosi verso il secondo Scudetto consecutivo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow. All. De Leo

INTER (3-5-2): 97 Radu; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno