Esonero immediato in Serie A: ribaltone improvviso e nuovo allenatore

Cambia una panchina in Serie A nel finale di campionato. Terremoto a sorpresa: esonero e nuovo allenatore

Il Venezia volta a sorpresa pagina: terremoto sulla panchina dei Lagunari dopo le ultime e negative prestazioni in campionato con l’ultimo posto in classifica.

Come riporta ‘Sky Sport’, mancherebbe solo l’ufficialità per il cambio alla guida tecnica e l’esonero di Paolo Zanetti. Il tecnico della promozione in Serie A paga le striscia di otto sconfitte consecutive, con il Venezia che non vince in campionato dal 13 febbraio.

La decisione sarebbe già stata comunicata alla squadra, con la proprietà dei veneti che ha deciso di dare una scossa all’ambiente in queste ultime quattro giornate alla fine della stagione. Il Venezia è atteso sabato dalla trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, con l’obiettivo salvezza sempre più complicato: il quart’ultimo posto (occupato dal Cagliari) è adesso lontano sei punti.