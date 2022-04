CMIT TV | Bomba Juventus: “Ha già firmato per 50 milioni”

Non ci sarà la Juventus nel futuro del centrocampista. Il calciatore avrebbe firmato con il Real Madrid per quattro stagioni

Sarà il calciomercato ancora una volta degli svincolati. Non mancano i giocatori importanti che il prossimo 30 giugno vedranno scadere i propri accordi. Alcuni di questi hanno già trovato una sistemazione: basta pensare a Franck Kessie che da tempo ha detto sì al Barcellona ma allo stesso Milan, che sta mettendo le mani su Divock Origi.

In Italia le attenzioni saranno rivolte soprattutto a Paulo Dybala, che in estate lascerà la Juventus. Un addio doloroso e sorprendente che ha lasciato senza parole i tifosi bianconeri. Il rischio, oggi, che possa passare dal ‘nemico’, decidendo di vestire il nerazzurro dell’Inter è davvero alto ma restano vive altre piste come l‘Atletico Madrid e il Tottenham. Non si può chiaramente escludere il Psg, che rischia di perdere il più grande giocatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Mbappe non ha ancora rinnovato ma i francesi sono intenzionati a provarci fino alla fine ma il Real Madrid resta fiducioso.

Calciomercato Juventus, scelto il futuro di Pogba: l’annuncio alla CMIT TV

Psg, Real Madrid e Juventus sono proprio le tre squadre a cui ormai da tempo viene accostato Pogba. Il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester United. I bianconeri sono pronti a riaccoglierlo ma solo alle giuste cifre.

Il francese, che nel corso di questi anni non ha perso occasione per strizzare l’occhio alla Juventus, dovrebbe però fare un importante sacrificio economico per venire incontro alle esigenze del club di Torino.

Sacrificio che Pogba, in realtà, non sembra intenzionato a fare: secondo quanto ammesso da Stefano Benzi alla CMIT TV, il futuro del francese sarà in Spagna: “Pogba ha firmato col Real – afferma il giornalista, intervenuto in diretta sulla Tv di Calciomercato.it -, 50 milioni in 4 anni. Oggi me l’hanno data per fatta”.