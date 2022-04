I soldi non sono una priorità: la Juventus non ci rinuncia

Futuro tutto scrivere per il centrocampista, che tanto piace alla Juventus: i bianconeri sono ancora in corso. Ecco perché

I giocatori in scadenza di contratto saranno ancora una volta i protagonisti del calciomercato. La scorsa estate il Psg ha portato sotto la Torre Eiffel Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma tutti a costo zero.

Alcuni calciatori, in scadenza, come Franck Kessie, hanno già trovato un accordo con la loro nuova squadra ma molti altri devono ancora farlo. Le attenzioni sono puntate soprattutto su Mbappe, che non ha ancora prolungato con il Psg e che potrebbe davvero trasferirsi al Real Madrid, anche se le ultime news provenienti dalla Spagna spingono verso una clamorosa permanenza nella capitale.

Un altro giocatore, che forse più dell’attaccante transalpino, è destinato ad animare il mercato è Paul Pogba. Il centrocampista ha deciso di non rinnovare con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, la scelta di Pogba: il punto

L’addio ai Red Devils è l’unica cosa certa ma il suo futuro resta tutto da scrivere. SkySports, non esclude la possibilità di una permanenza in Premier League ma c’è la possibilità di un ritorno in Italia. La Juventus continua a monitorare la situazione ma deve fare i conti con la concorrenza del Psg, del Real Madrid e del Barcellona.

Pogba non ha ancora scelto il suo futuro e sta sfogliando la margherita. Una scelta – come sottolinea Sky Sport – che sarà prettamente calcistica. Come a sottolineare che più che i soldi sarà il progetto a fare la differenza. Ecco perché la Juventus va considerata un’ipotesi ancora viva.