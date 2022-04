La Juventus gli dice addio per 80 milioni: è asta totale

Brutto colpo per i bianconeri in vista del prossimo mercato

Il reparto che più ha fatto discutere e sul quale sicuramente interverrà la Juventus la prossima estate è senz’altro il centrocampo. Complici i tanti infortuni in questo finale di stagione, ad esempio, Massimiliano Allegri si è ritrovato in grande emergenza, costretto a dover adattare un terzino come Danilo davanti alla difesa.

Non che il rendimento dei centrocampisti di ruolo all’interno della rosa fosse stato estremamente positivo, ma anche numericamente l’organico bianconero necessita l’intervento sul mercato forte da parte della società. In tal senso, i dirigenti si starebbero già muovendo per accontentare le richieste dell’allenatore toscano.

Discorso entrate che si lega chiaramente a quello delle uscite, per cui inevitabilmente giocatori come Arthur, Rabiot e McKennie potrebbero non essere certi di rimanere. C’è poi un grande obiettivo fissato da tempo dal club juventino che potrebbe invece sfumare, a causa della spietata concorrenza in Europa per aggiudicarselo.

Calciomercato Juve, le big d’Europa puntano De Jong

Frenkie de Jong, giovane centrocampista del Barcellona arrivato in Catalogna per 75 milioni di euro nell’estate 2019, potrebbe lasciare il club a fine stagione. I continui cambi lo hanno infastidito nell’ultimo periodo e diversi club sarebbero disposti a costruirgli maggiore protagonismo. Tra questi non è nuovo il Bayern Monaco, che insieme alla Juventus si era mosso parecchio in anticipo.

Come scritto da ‘footmercato’, invece, potrebbe bussare anche il Paris Saint Germain alla porta del centrocampista olandese, qualora non riuscisse ad esempio ad arrivare a Paul Pogba. Triangolo che si incrocia proprio con il Manchester United, chiamato a sostituire l’addio a costo zero del centrocampista francese. I ‘Red Devils’ potrebbero bruciare a sorpresa la concorrenza sfruttando l’arrivo in panchina di Ten Hag, allenatore che ha lanciato de Jong ai tempi dell’Ajax. Per strapparlo al Barcellona serviranno circa 80 milioni di euro.