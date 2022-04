Gabriel Jesus in Serie A: sono tutti d’accordo

Gabriel Jesus a segno in Manchester City-Real Madrid ma con il futuro ancora in bilico: destinazione decisa. Tutti i dettagli

Non ha affatto tradito le attese la prima semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. All’Etihad Stadium è andata in scena una delle partite dell’anno, ricca di stelle e giocate spettacolari.

Tra i grandi protagonisti dell’andata c’è stato anche Gabriel Jesus. Spesso in panchina nei big match, il centravanti brasiliano è stato schierato titolare da Guardiola e ha risposto presente: suo il gol del momentaneo 2-0 dei padroni di casa. In ogni caso, però, il suo futuro resta in bilico e ancora da scrivere, soprattutto se alla corte del tecnico spagnolo dovesse arrivare un certo Erling Haaland. Come noto, tra le squadra accostate all’attaccante ci sono anche Juventus e Inter, in caso di addio di Lautaro Martinez. Ecco l’esito del sondaggio lanciato da Calciomercato.it.

Da Manchester City-Real Madrid alla Serie A: scelto Gabriel Jesus

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Telegram di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti il colpo preferito tra i big in bilico in casa Manchester City e Real Madrid. Per Gabriel Jesus è quasi un plebiscito: il 51% dei votanti vuole vedere il brasiliano in Serie A, seguito da Mahrez (21%). Appaiato Asensio, che è in uscita dai Blancos e nel mirino del Milan, col 19%, mentre non scalda i tifosi la candidatura di Casemiro (9%), più volte accostate anche alla Juventus.