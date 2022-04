PAGELLE e TABELLINO Bologna-Inter 2-1: Radu regala un pezzo di Scudetto al Milan. Arnautovic domina

Paperissima di Radu a dieci dal termine, male nell’Inter anche Correa e Lautaro. Nel Bologna giganteggia l’ex Arnautovic

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – Sul missile di Perisic non può far nulla, poi bravo in uscita su Barella e in un altro paio di occasioni. Gran parata nella ripresa sul colpo di testa di Correa.

Soumaoro 6,5 – Gioca di mestiere, togliendo a Lautaro una clamorosa palla gol.

Medel 7 – Ormai quello di centrale di difesa è diventato il ruolo suo a tutti gli effetti. Qualche sbavatura ci sta, ma guida con carisma il reparto.

Theate 6,5 – Con coraggio riesce a uscire palla al piede, un po’ svagato quando c’è da fare il difensore nudo e crudo. Nel secondo tempo però è quasi insuperabile di testa.

De Silvestri 5,5 – Ha un cliente scomodissimo, Perisic, che lo costringe a giocare col freno a mano tirato e con molta apprensione. Nella ripresa prende le misure al croato.

Svanberg 6,5 – Sa stare bene in campo, ma gli manca un po’ lo spunto. Dietro diverse chiusure importanti. (Dal 67′ Aebischer 6 – Impatto positivo sul match)

Schouten 6,5 – Cresce alla distanza riuscendo a dare ordine al centrocampo, alla squadra sfruttando fisicità e senso della posizione. Forse esce leggermente in ritardo su Perisic nell’azione del gol.

Soriano 7 – Si muove tanto dando molto fastidio all’Inter fra le linee. (Dal 67′ Dominguez 6 – Bene in fase di spinta)

Hickey 6,5 – Dumfries sta bene però lui riesce in qualche modo a contenerlo.

Arnautovic 8 – Un pericolo costante, alla prima occasione fa centro. Il gol dell’ex

Barrow 7 – Un po’ spaesato, sembra non avere gran feeling con Arnautovic però poi gli pennella un assist al bacio. Bene in marcatura su Brozovic. (Dal 76′ Sansone 7 – Dice grazie a Radu per il regalo)

All. Tanjga 6,5 – Il Bologna parte male ma l’Inter la tiene in vita. Dopo il pari di Arnautovic la squadra è più sciolta e gioca in fiducia. Prestazione d

INTER

Radu 3 – Debutto stagionale in Serie A nella partita probabilmente cruciale dell’annata nerazzurra. Un debutto filato liscio fino a dieci dal termine quando con un liscio regala la vittoria al Bologna.

Skriniar 6 – Prova a mettersi in proprio cercando da solo la via del gol. Dietro non soffre, solita sicurezza. Intervento prodigioso su Arnautovic pronto a calciare in porta.

De Vrij 6 – Fa il suo nel duello con Arnautovic. Si vede poco in fase di costruzione.

Dimarco 6 – Nemmeno ci prova a contrastare Arnautovic sull’azione del gol. Accusa il colpo, poi nella ripresa comincia a spingere e a inserirsi diventando l’uomo in più fino al cambio. (Dal 69′ D’Ambrosio

Dumfries 5,5- Foga e tanta spinta, ma il passaggio e la gioca giusta non le indovina mai. (Dall’80’ Darmian sv)

Barella 5,5 – Ovunque con qualità e intensità, però poi si fa trascinare dal nervosismo. (Dal 62′ Sanchez 5 – Combina zero, sempre impreciso)

Brozovic 5,5 – Barrow lo tiene bene e lui perde un po’ di lucidità, specie nei passaggi chiave.

Calhanoglu 5 – Troppo compassato, fa sempre la giocata più semplice. Nella sua zona del campo e da lui doveroso pretendere di più. (Dall’80’ Gagliardini sv)

Perisic 6,5 – Sblocca subito la partita con un euro gol. Cala nella ripresa dopo un primo tempo perfetto, dando a Radu un pallone complicato che poi il rumeno butta dentro la propria porta.

Lautaro 5 – Ha due grandi occasioni che non sfrutta. Gioca un po’ contro se stesso andando a sbattere sul muro del Bologna.

Correa 5 – Parte bene poi si perde. Poco cattivo quando dovrebbe esserlo. Skorupski gli nega la gioia del gol. (Dal 62′ Dzeko 6 – Ci prova a dare la scossa, ma senza successo)

All.: Inzaghi 5 – La rete di Perisic sembra mettere in discesa una partita che ha invece un finale drammatico calcisticamente parlando. Dopo il pari di Arnautovic l’Inter gioca con frenesia fino alla giocata horror di Radu. E ora lo Scudetto viaggia in direzione Milan.

Arbitro Doveri 7 – Un po’ pignolo, ma tiene in mano la partita con grande personalità.

TABELLINO

BOLOGNA-INTER 2-1

3′ Perisic, 28′ Arnautovic, 81′ Sansone

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg (67′ Aebischer), Schouten, Soriano (67′ Dominguez), Hickey; Arnautovic (87′ Orsolini), Barrow (76′ Sansone). All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco (69′ D’Ambrosio); Dumfries (80′ Darmian), Barella (62′ Sanchez), Brozovic, Calhanoglu (80′ Gagliardini), Perisic; Lautaro, Correa (62′ Dzeko). All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1

VAR: Fabbri

AMMONITI: Arnautovic, Barella, Dumfries, Calhanoglu

NOTE: 4′ recupero pt, 5′ st