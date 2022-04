“Che disastro”: Bologna-Inter, i tifosi non lo mandano giù

L’Inter perde il Bologna e i tifosi si scagliano contro alcuni dei calciatori di Simone Inzaghi: che critiche

Il gol di Perisic al terzo minuto di gioco sembrava essere il viatico di una serata semplice per l’Inter ed invece la rete di Arnautovic sul finire del primo tempo ha complicato le cose per la squadra di Inzaghi, andata addirittura sotto nel finale.

Prestazione sottotono dei nerazzurri contro un Bologna che ha fatto il proprio dovere provando ad farsi pericolosa dalle parti di Radu, mandato in campo al posto dell’infortunato Handanovic. Tutta la squadra di Inzaghi ha reso meno delle aspettative, ma ci sono alcuni calciatori che hanno attirato le ira dei tifosi sui social. Uno di questi è Correa, schierato titolare in coppia con Lautaro Martinez, non ha iniziato male la sua partita ma si è via via spento. Una prestazione decisamente sottotono, senza mai riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski. Il risultato è stata la sostituzione decisa da Inzaghi nel secondo tempo per mandare in campo Sanchez e le critiche dei tifosi.

“Irritante” scrive un utente, “inutile” aggiunge un altro e di tweet del genere ce ne sono davvero tanti per l’ex Lazio. Una prestazione da dimenticare per lui ma è andata ancora peggio a Radu. Il portiere rumeno, fino ad allora non molto impegnato, si è reso protagonista di un incredibile errore, spalancando la porta a Sansone per il gol vittoria. Una errore disastroso che non è passato inosservato e ha acceso ancora di più gli animi sui social.

Ecco alcuni tweet:

Che disastro Correa. Atteggiamento insopportabile. #BolognaInter — Fabrizio Mino (@FabrizioMino) April 27, 2022

Radu come un Buffon qualunque.#BolognaInter — Fuser (@Fuser10314370) April 27, 2022

#BolognaInter. Disastro #Radu. La prossima volta che qualcuno parla male di #Handanovic lo faccio secco col pensiero. Non si può prendere questo goal e buttare lo scudetto nell'immondizia! — Walter Giannò (@waltergianno) April 27, 2022

Quando Radu ti fa rimpiangere Handanovic#BolognaInter — Pigna In C*lo (@PignaInCalo) April 27, 2022

Ora tutti quelli che chiedono perché gioca sempre Handanovic e mai Radu hanno capito? #BolognaInter — Rayan (@Rayan44515400) April 27, 2022

Correa è indisponente e irritante stasera!!!! Levalo.#BolognaInter — I am Interista 🏆🖤💙 (@MattyInterista) April 27, 2022

Nk – Correa aveva iniziato bene la partita, poi si è fatto prendere le misure e viaggia molto al di sotto della soglia dell'inutilità — Bauscia Café (@BausciaCafe) April 27, 2022

Sì può dire correa flop o se adesso segna mi arrivano i topi nelle notifiche? — ®️ (@nonlapasso) April 27, 2022

Correa inclassificabile #BolognaInter — Felipe Melo 83 (@mnpl10) April 27, 2022

Però correa è irritante oggi — dona (@donats) April 27, 2022

Correa dorme in piedi #BolognaInter — DuchesseQueen (@BlackDuchesse) April 27, 2022

Chiedo ufficialmente la rescissione contrattuale del Tucu #Correa. Uno schifo così non può e non deve indossare la maglia dell’#Inter — Da®️io 🐈‍⬛ (@Dario71841121) April 27, 2022