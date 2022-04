Inter, lo Scudetto dei veleni: “Solo grazie ad errori arbitrali”

L’Inter si contenderà lo scudetto con il Milan fino alla fine. Non si placano, però, le polemiche a causa degli errori arbitrali

Inter e Milan sono pronte al rush finale, quello che deciderà chi, verso la fine di maggio, alzerà al cielo lo scudetto. Sono giorni caldissimi e non solo per l’aumento delle temperature in gran parte d’Italia, com’è giusto che sia, ma perché siamo a quel punto della stagione in cui, comunque vada, ogni giocata, ogni assist, ogni gol rischiano di essere quelli decisivi.

E, dunque, bando alle formalità, perché non si può più sbagliare. Non possono farlo le squadre in campo e non se lo possono permettere neanche gli arbitri. Ultimamente, si parla tanto di favori (o presunti tali) per l’Inter o comunque di episodi controversi in cui l’asticella è andata in favore della Beneamata. Si guarda solo avanti e questo è il calcio, ma c’è chi non l’ha presa bene e nelle ultime ore non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto.

L’Inter e i presunti favori arbitrali: Auriemma non le manda a dire

Sulla questione è entrato a gamba tesa Raffaele Auriemma. Il noto giornalista, durante la trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, di certo non le ha mandate a dire circa quanto successo nelle ultime settimane tra l’Inter e la classe arbitrale: “Diciamolo con grande chiarezza: l’Inter è lì e si gioca lo scudetto solo perché è stata favorita dagli errori arbitrali, alcuni grossolani e inspiegabili”. Parole forti che evidenziano un sentimento che, a dir il vero, da alcuni giorni sta galoppando sui social. Molti non saranno d’accordo, ma è un po’ anche il gioco delle parti. Di sicuro, il campo esprimerà il suo verdetto e quello sarà incontrovertibile.