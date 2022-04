Inter, l’ex rossonero accusa Inzaghi: scoppia il caos sui social

La dichiarazione riferita all’Inter di Simone Inzaghi ha fatto scoppiare un vero e proprio caos sui social: l’accusa è partita da un ex rossonero

Questione di colori, un po’ di stile, sicuramente di rivalità: Inter e Milan si giocano lo scudetto e non è cosa banale dopo anni di astinenza forzata, almeno lì insieme in vetta alla classifica.

Più passano le partite, le giornate, più l’obiettivo finale si avvicina. Ora sono rimaste solo loro due e alla fine la gloria sarà solo per una parte di Milano. Intanto, sui social e non solo, si scatena il duello tra nerazzurri e rossoneri: la sfida è a trecentosessanta gradi, dagli errori arbitrali, dallo stile di gioco fino ad arrivare ai singoli in campo e a quelli del passato. E qui arriviamo al punto. Arrigo Sacchi, lo sappiamo, è un ex particolare per il Milan. Oggi lo storico allenatore ha parlato del gioco dell’Inter e di Simone Inzaghi definendolo ‘antico’. Non solo, l’ex tecnico ha precisato: “È un calcio anni ’60, a livello internazionale non aiuta“. Ed è scoppiato il caos.

I tifosi dell’Inter se la sono presa con Sacchi dopo la critica a Inzaghi

Se c’è una cosa a cui i tifosi dell’Inter tengono quest’anno, a parte le vittorie sia chiaro, è l’impalcatura di gioco che Inzaghi è riuscito a costruire attorno ai suoi calciatori. Una macchina che si è inceppata qualche settimana fa, ma che ha portato a prestazioni eccezionali e ad alta intensità contro Liverpool, Milan e Roma, tra le altre. Per questo, leggendo le parole che Sacchi ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’, la reazione dei tifosi nerazzurri non si è fatta attendere. Sui social in molti se la sono presa con l’ex tecnico rossonero, tanto da farlo finire in tendenza: ecco diversi tweet a riguardo.

Sappiate che #Sacchi non è mai stato obiettivo nel giudicare #Inter e #milan Le ha sempre viste con gli occhi del tifoso milanista. Da sempre. — Roberto Pietra (@ticoti70) April 26, 2022

Sacchi definisce il gioco dell’Inter da anni ‘60. GF Inter 71 GF Milan 60. Media gol 2.15 la più alta della A. Tiri in porta I213 M168. Cross utili I262 M179. Possesso palla medio: I29’26 M27’19. Media Km Inter 111.576 Milan 106.762. Gol di testa I16 M5. Ma tifosi de che.#Sacchi — Alberto Locatelli (@AlbertoLocatel5) April 26, 2022

Sacchi parla male dell’Inter a prescindere. — Gianni Rosati (@GianniRosati6) April 26, 2022

Forse è Sacchi ad essere legato ad una idea di calcio di trenta anni fa. — IM stefano panzani (@stentopanzani) April 26, 2022