Panchina Psg a Conte: subito sgarbo a Juventus e Inter

Conte al posto di Pochettino al Paris Saint-Germain: incroci con il calciomercato Juventus e il calciomercato Inter

C’è un binomio che ha funzionato a Milano, sponda Inter, e che potrebbe riproporsi a Parigi. Non siamo nell’ambito delle suggestioni di calciomercato, ma nemmeno di destini certificati in una direzione. Sono le fibrillazioni del borsino del mercato che si muove, come sempre, prima delle date ufficiali. E che come tali devono essere registrate. Siamo nella settimana che porterà alla fine del Ramadan (2 maggio), un tempo che finora ha contribuito a bloccare le strategie future del Paris Saint-Germain. Ma che si vada verso il cambio dell’allenatore appare ormai scontato. E negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte abbinato a Parigi è andato di pari passo con l’incertezza del suo futuro al Tottenham: non si sa con esattezza quale filo dei due tirasse l’altro, se il Psg fosse una conseguenza dei dubbi sul progetto Spurs o viceversa, quel che conta è che comunque la candidatura di Conte non è assolutamente frutto di fantasia a Parigi. Qualcuno ricorderà anche che di questo matrimonio professionale si era parlato nel 2014, quando Conte lo smentì, piuttosto infastidito da quella notizia.

Ora si sa che il Psg ha un obiettivo chiaro nel suo futuro, una sorta di stella: la Champions League, che rappresenterebbe anche una sfida per il tecnico italiano, che a livello di club non ha successi nelle coppe internazionali in bacheca e che quando è acceso da grandi motivazioni dà sempre il meglio di sé. La situazione è in assoluto divenire e Conte non è l’unico candidato per rimpiazzare Pochettino. Ma se alla fine la scelta dovesse cadere su di lui, si conoscono almeno due obiettivi di mercato a cui guardare. Uno esistente già prima del tecnico italiano (e assolutamente a lui gradito), come idea che il Psg culla da un po’. L’altro indubbiamente emanazione di quella sarebbe la scelta in panchina.

Cominciamo da qui, dall’uomo che Conte porterebbe come la ‘sua’ prima scelta: parliamo di Romelu Lukaku, la cui situazione al Chelsea con Tuchel non sembra più procrastinabile. Certamente non sarà un addio senza strascichi e il club londinese vorrà intavolare una trattativa per capitalizzare al meglio dopo i 115 milioni di euro complessivi spesi solo un anno fa per il ritorno dell’attaccante belga a Londra. Bene, Lukaku potrebbe essere l’attaccante affamato da cui ripartire al Psg. Tutto questo mentre gli inglesi enfatizzano un possibile passaggio al Milan del gigante (sarebbe clamoroso e sinceramente non arrivano riscontri con i rossoneri impegnati a chiudere Origi) e non si esauriscono i messaggi di Lukaku alla ‘sua’ Inter, inviati attraverso una serie di messaggi agli ex compagni. Anche in questo caso la strada sembrerebbe lastricata di ostacoli. E servirebbe un taglio dell’ingaggio davvero corposo.

Calciomercato Psg, Conte vuole i pupilli Lukaku e Pogba

L’altra posta, ma per il centrocampo, vedrebbe coincidere un obiettivo conclamato del Psg con la voglia di Conte di tornare a lavorare assieme a Paul Pogba, in crisi di rapporti e di rendimento a Manchester. Con lo United non è andata bene, né la prima volta – quando andò via da talento in rampa di lancio scegliendo la Juventus che sogna di riportarlo a Torino – né la seconda. E a Parigi vorrebbero portarlo a casa per consacrarlo in età matura e vincere assieme a lui quel trofeo che finora è mancato trasformandosi in una sorta di incubo. Conte, Lukaku e Pogba: attenzione perché quello che oggi ancora non si è materializzato in casa Psg, potrebbe davvero non essere troppo fantamercato. E trasformarsi in realtà.

Giorgio Alesse