Nuova richiesta per il doppio colpo: 70 milioni per l’Inter

L’Inter è impegnata nella corsa scudetto con il Milan, ma anche sul mercato non può fermarsi: la nuova richiesta si aggira sui 70 milioni

Non si fermano i rossoneri e, quindi, la corsa scudetto resta serrata: gli uomini di Simone Inzaghi non dovranno mai mollare la presa perché il tricolore rimarrà in bilico fino all’ultima giornata.

Lo sanno bene all’interno della dirigenza meneghina, che però non può permettersi di rimanere immobile sul mercato. Questo perché le avversarie si muovono anche in quella direzione, con la Juventus che continua a bussare in casa Sassuolo per Davide Frattesi e diversi club che hanno messo gli occhi su Gianluca Scamacca. Intanto, i neroverdi hanno alzato ancora una volta l’asticella.

Calciomercato Inter, 70 milioni per Scamacca e Frattesi | Marotta prova ad inserire Pinamonti

I nerazzurri continuano ad osservare con interesse Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, protagonisti di un’ottima stagione sotto la gestione di Dionisi. Intanto, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, il Sassuolo avrebbe alzato nuovamente il prezzo ai propri gioielli: 40/45 milioni per l’attaccante e 20/25 milioni per il centrocampista. Cifre ritenute molto alte dalla dirigenza meneghina, che vorrebbe comunque inserire delle contropartite tecniche nell’operazione.

Anche la Juventus monitora Frattesi, ieri sera tra i migliori all’interno della compagine neroverde. I nerazzurri vorrebbero inserire Andrea Pinamonti nell’operazione, con una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, ma quello che potrebbe frenare gli emiliani sono i 2 milioni a stagione percepiti dall’attaccante. Un altro nome che potrebbe essere inserito nell’affare dall’Inter è quello di Casadei.