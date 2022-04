Conte e Lukaku, doppio intreccio: assalto all’Inter

Rumours di mercato dall’Inghilterra intrecciano nuovamente le strade di Conte, di Lukaku e dell’Inter: cosa sta succedendo

Anche con gli addii, pesantissimi, di Conte e Lukaku, oltre quello di Hakimi, l’Inter ha mantenuto un ottimo livello di base ed è in corsa per conquistare il secondo scudetto di fila. Sarà testa a testa fino alla fine del campionato con il Milan, il trend recente incoraggia comunque i nerazzurri.

Sullo sfondo, si stagliano comunque gli scenari di mercato, per un club nerazzurro che ancora una volta dovrà provvedere a qualche cessione importante per monetizzare e raccogliere un attivo nella prossima sessione. Il futuro dei campioni d’Italia in carica si intreccia proprio con quello dei due grandi ex e apre spiragli interessanti in prospettiva. Anche ‘Il Messaggero’, nella sua edizione odierna, sottolinea come Big Rom si sia pentito di aver lasciato l’Inter e di essere tornato a Londra. Ora, riporta il quotidiano, i nerazzurri rappresentano l’opzione numero uno per il belga. La posizione di Lukaku al Chelsea, come noto, è tutt’altro che salda e la suggestione di un ritorno a Milano si fa largo. Anche i ‘Blues’ guardano in direzione del capoluogo lombardo, ma lo fa anche Conte.

Inter, Conte a caccia del talento: ma lo vuole anche il Chelsea per il dopo Lukaku

Secondo il ‘Mirror’, Chelsea e Tottenham sono pronte a sfidarsi per Martin Satriano. Il 21enne uruguaiano di proprietà dell’Inter si sta ben disimpegnando al Brest (4 reti in 12 presenze in Ligue 1) e a giugno tornerà alla base, ma probabilmente per essere ceduto e provare a monetizzare. L’Inter potrebbe ricavarne circa una decina di milioni di euro, o forse anche qualcosa in più, se partisse l’asta tra i due club londinesi. Il Chelsea sa di dover rimpiazzare Lukaku, in prospettiva anche il Tottenham ragiona su un futuro in cui dovrà salutare Kane. L’intreccio potrebbe dire qualcosa anche sul futuro del bomber belga, sempre molto rimpianto a San Siro.