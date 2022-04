Serie A, pomeriggio pazzesco: Pinamonti abbatte il Napoli, pari a Bologna

L’esito delle due sfide delle 15 della domenica pomeriggio di Serie A. Empoli-Napoli e Bologna-Udinese, partite ricchissime di gol

Dopo il colpaccio interno della Salernitana contro la Fiorentina nel lunch match, la 34/a giornata di Serie A continua a regalare sorprese con due partite ricchissime di gol, emozioni e capovolgimenti di ogni tipo. Empoli-Napoli e Bologna-Udinese non hanno infatti disatteso le aspettative a partire dalla gara del Castellani che sancisce l’uscita definitiva della squadra di Spalletti dalla corsa scudetto.

3-2 in rimonta per l’Empoli che ribalta la gara in 8 minuti dallo 0-2 iniziale in virtù delle reti di Mertens e Insigne. Decisiva la sfuriata toscana con Henderson e la doppietta di Pinamonti. A Bologna non si va oltre un pari per 2-2 ricco di emozioni.

Empoli-Napoli 3-2

Marcatori: 44′ Mertens (N), 53′ Insigne (N), 80′ Henderson (E), 83′, 88′ Pinamonti (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (61′ Cacace); Zurkowski, Asllani (70′ Stulac), Bandinelli (61′ Henderson); Verre (66′ Bajrami); Cutrone (66′ Di Francesco), Pinamonti. All.: Andreazzoli. A disp.: Ujkani, Romagnoli, Fazzini, Stulac, Henderson, Bajrami, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili, Cacace.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (46′ Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (68′ Zielinski), Mertens (77′ Politano), Insigne (85′ Ounas); Osimhen. All.: Spalletti. A disp.: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Barba, Malcuit, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Ammoniti: Bandinelli, Zanoli, Viti, Stojanovic

ARBITRO: Livio Marinelli

Bologna-Udinese 2-2

Marcatori: 6′ Hickey, 25′ Udogie, 47′ Success, 60′ Sansone

Bologna (3-4-1-2): Bardi; Bonifazi, Theate, Binks (58′ Sansone); De Silvestri, Dominguez (58′ Aebischer), Svanberg (75′ Viola), Hickey (75′ Mbaye), Soriano, Orsolini, Barrow. A disp.: Molla, Bagnolini, Dijks, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, Stivanello, Kasius, Raimondo, Falcinelli. Allenatore: Miroslav Tanjga.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo, Perez, Pablo Mari; Molina, Makengo, Arslan (63′ Samardzic ), Walace, Udogie; Deulofeu, Success. A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Ammoniti: Perez, Sansone

ARBITRO: Alberto Santoro

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli 67, Juventus* 63, Roma 58, Fiorentina* 56, Lazio* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari* 28, Salernitana* 25, Genoa* 22, Venezia* 22.

*Una partita in meno