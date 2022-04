ESCLUSIVO | Juventus, agente Ramsey in arrivo a Torino: i dettagli

La Procura di Torino ha convocato per l’inizio della prossima settimana l’agente di Aaron Ramsey, David Baldwin. I dettagli

Il tribunale federale ha prosciolto i 59 dirigenti e le 11 squadre che erano finite a giudizio per le plusvalenze, ma a livello extra-sportivo l’indagine prosegue.

Nello specifico la Guardia di Finanza sta indagando sui conti della Juventus. Sono già stati ascoltati alcuni giocatori bianconeri (vedi Dybala) oltre che dirigenti ed ex di lungo corso come Paratici, ora al Tottenham. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Procura di Torino ha convocato per l’inizio della prossima settimana l’agente di Aaron Ramsey, David Baldwin.

Il gallese arrivò alla Juve nell’estate 2019 a parametro zero, legandosi al club di Exor con un contratto da circa 10 milioni lordi fino a giugno 2023. Dopo due stagioni e mezzo a dir poco deludenti, complice una serie infinita di infortuni, il classe ’90 gallese è stato girato in prestito ai Glasgow Rangers. A fine stagione Cherubini e soci cercheranno di trovare una soluzione per il gallese, possibile una risoluzione del contratto con annessa buonuscita.