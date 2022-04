Rimonta e caos, scoppia la bufera: “Dimissioni subito”

Clamoroso quel che è accaduto ad Empoli: Napoli sconfitto dopo essere andato avanti 2-0 e Spalletti nella bufera

Dieci minuti da incubo che a Napoli difficilmente ricorderanno. L’Empoli, sotto 2-0 fino all’80’ riesce nell’impresa di ribaltare il punteggio e portare a casa tre punti che mancavano da dicembre.

Una sconfitta cocente quella per gli azzurri partenopei, frutta di errori incredibili, partendo da quello di Meret che è costato il 2-2. Nel mirino finisce anche Luciano Spalletti contro cui si scagliano i tifosi sui social, chiedendone anche le dimissioni immediate. Caos totale al termine della gara su Twitter con centinaia di post contro l’allenatore toscano, ma contro un po’ tutti i calciatori. Con un punto in tre partite, lo scudetto è ormai archiviato e per il Napoli c’è da invertire la rotta immediatamente per non compromettere l’intera stagione.

Ecco alcuni tweet:

Spalletti rimani ad Empoli che fai un favore a tutti #EmpoliNapoli — Luigi Calligari (@LuigiCalligari) April 24, 2022

Finito il ciclo di Spalletti. #EmpoliNapoli — khvicha (@nelpercorso) April 24, 2022

Ora basta non se ne può più #EmpoliNapoli — Francesco, Napoli ⚽ Forever (@francesco031071) April 24, 2022

Non ci posso credere che suicidio il Napoli #EmpoliNapoli — Marino (@tragni_marino) April 24, 2022

Cacciate via Spalletti e mezza squadra, RIDICOLI — Gigi 🌹 (@Lui_Maiello) April 24, 2022

Spalletti vattene — gianlol (@Tkiller35) April 24, 2022