Nuovo esonero in Serie A: cosa sta succedendo

Un’altra panchina di Serie A a rischio: l’esonero potrebbe essere solo rimandato a fine stagione

Traballano diverse panchine di Serie A in vista della prossima stagione. Lo spettro esonero imminente è ormai scongiurato per gli allenatori, con le società che cambieranno guida tecnica in estate.

Potrebbe essere il caso di Marco Giampaolo in casa Sampdoria. L’allenatore blucerchiato, reduce dal pareggio sul campo del Verona, non ha convinto al ritorno sulla panchina blucerchiata. “A me piace andare un po’ controcorrente. Nonostante la sconfitta con la Salernitana sia molto molto bruciante, provo a vederla in un altro modo. Se ad agosto qualcuno avesse detto che a cinque giornate dalla fine del campionato la Sampdoria avrebbe avuto 7 punti di vantaggio sulle terz’ultima, avremmo firmato subito”, aveva dichiarato Orsi dopo il clamoroso ko con la Salernitana. La salvezza è più vicina, ma a fine stagione, in attesa di conoscere la nuova proprietà, potrebbe arrivare un nuovo cambio sulla panchina della Samp. Staremo a vedere.