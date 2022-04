Colpo Juventus, il contratto è già pronto

La Juventus al lavoro per un nuovo colpo ‘alla Dani Alves’: occhi sull’esperto big, tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain è ufficialmente campione di Francia. Dopo il fallimento in Champions League, e la Ligue 1 persa nella passata stagione, ieri sera la squadra di Pochettino ha avuto l’aritmetica della vittoria del campionato ed è tornata a festeggiare.

È la Ligue 1 di Mbappé, di Messi che ha messo l’ultimo sigillo con una delle sue prodezze e senza dubbio anche di Angel Di Maria. L’esperto esterno argentino è risultato decisivo anche in questa stagione, che sarà con ogni probabilità l’ultima della sua avventura parigina. L’ex Real Madrid, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno con un’opzione in favore del PSG per la prossima stagione che non sarà esercitata. Il giocatore lascerà così Parigi a parametro zero e fa gola ai top club. Su di lui ha messo gli occhi anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, ecco come potrebbe arrivare Di Maria

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza della Juventus starebbe studiando un possibile colpo alla Dani Alves, con un contratto annuale con ingaggio all’interno del nuovo tetto massimo stabilito con l’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic. Di Maria potrebbe essere l’unica eccezione della Juve alla politica dei giovani. L’argentino è ancora in grado di fare la differenza e aggiungerebbe smisurata esperienza internazionale, al fianco dei vari Vlahovic, Chiesa e Kean.