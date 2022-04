Inter e Juventus, il messaggio definitivo di De Paul sui social

Inter e Juventus sognano il ritorno in Italia di Rodrigo De Paul, l’argentino lancia un messaggio che fa chiarezza

Nelle stagioni italiane all’Udinese, Rodrigo De Paul è diventato un giocatore completo e in grado di fare la differenza con qualità e quantità. Una crescita esponenziale che ovviamente lo aveva portato a finire nel mirino delle big europee, com’è stato.

L’estate scorsa è passato all’Atletico Madrid, anche se la sua prima stagione con la maglia dei ‘Colchoneros’ ha vissuto di alti e bassi e non è stata fin qui particolarmente entusiasmante. Nelle ultime settimane, i rumours hanno riferito di un possibile addio, con le big italiane molto interessate a riportarlo eventualmente nel nostro campionato. In prima fila, Inter e Juventus, entrambe bisognose di un colpo di qualità in mezzo al campo. Sul suo futuro, è lo stesso De Paul, a questo punto, a fare chiarezza con un annuncio social.

De Paul, arriva la smentita: niente addio all’Atletico Madrid

Utilizzando il suo profilo ufficiale su Twitter, il giocatore argentino, citando il post di un giornalista, chiarisce la sua posizione. Il succo del discorso è: nessun problema tra lui e l’Atletico, il club vuole continuare a puntare su di lui e il calciatore si trova bene dov’è e non pensa a un addio. Una doccia gelata, dunque, per le ambizioni di Marotta e Cherubini, che pregustavano la possibilità di un colpo di spessore (magari a condizioni di favore, per sfruttare proprio le eventuali tensioni tra le parti), che avrebbe potuto essere davvero importante per i rispettivi organici.