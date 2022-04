Serie A, Verona-Sampdoria 1-1: l’ex Caprari gela i blucerchiati

Pareggio 1-1 tra Verona e Sampdoria nella gara del Bentegodi: un punto che serve a poco alla formazione di Giampaolo

Un gol per tempo e Verona e Sampdoria si dividono la posta in palio. Al ‘Bentegodi’ finisce 1-1 con i blucerchiati che interrompono la serie negativa che andava avanti da tre giornate.

Per la formazione di Giampaolo il punto conquistato in trasferta serve a smuovere un po’ la classifica ma non a fare quel balzo in avanti che una vittoria avrebbe comportato. E dire che i liguri erano riusciti a passare in vantaggio sul finire del primo tempo con Caputo che sul finire del primo tempo prima si fa parare il rigore poi ribatte in rete. Il vantaggio dura fino a 12 minuti dalla fine, quando tocca all’ex Caprari ristabilire la parità. Finisce 1-1 Verona-Sampdoria.

VERONA-SAMPDORIA 1-1: 44′ Caputo (S), 78′ Caprari (V)

CLASSIFICA Serie A: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli* 67, Juventus* 63, Roma 58, Fiorentina** 56, Lazio* 56, Atalanta* 54, Hellas Verona 49, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese** 39, Bologna** 38, Empoli* 34, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari* 28, Salernitana** 22, Genoa* 22, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno