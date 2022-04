Conte e non solo, la verità sul ritorno di Mourinho all’Inter: Marotta allo scoperto

Nel pre partita di Inter-Roma ha parlato anche Beppe Marotta che ai microfoni di ‘Dazn’ ha fatto il punto della situazione, soffermandosi anche su Mourinho

Big match a San Siro per l’Inter che ospita la Roma di Josè Mourinho in una sfida autentico spartiacque di questo finale intenso di stagione. Il rush conclusivo per lo scudetto passa inevitabilmente dal confronto con lo Special One del quale parlerà anche lo stesso Beppe Marotta nel pre partita.

Ai microfoni di ‘Dazn’ il dirigente interista ha commentato: “La comunicazione è un’arma per mandare dei messaggi all’esterno e all’interno. All’interno devono rappresentare la verità, all’esterno devono essere di convenienza. Quando si vuole vincere ci deve essere pressione. Settimana decisiva per lo scudetto? Ci sono 18 punti a disposizione, dobbiamo tendere ad ottenere il massimo, dobbiamo lottare non con noi stessi, ma con avversarie difficili. Oggi abbiamo l’occasione per confermare di aver ritrovato l’abitudine alla vittoria”.

Marotta ha quindi proseguito sulla rosa: “Tra acquisti e cessioni la rosa non è inferiore? Parliamo di una rosa forte che è cresciuta nel tempo, c’è un percorso sempre in crescita”. Infine la verità su Mourinho e Conte: “Non c’è mai stato l’idea di un Mourinho bis perché siamo andati dritti su Conte. E’ giusto che i tifosi nerazzurri ricordino con piacere Mourinho per quello che ha fatto. Non abbiamo mai provato a prendere Mou, che era anche accasato e siamo andati su Conte. Parliamo di due ottimi professionisti”.