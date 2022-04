Calciomercato.it vi offre in tempo reale Verona-Sampdoria, ultimo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata

Salvo ormai da diverse giornate, il Verona ha sin qui dimostrato di non avere alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore, regalandosi un finale di stagione più che soddisfacente. Reduce dalla vittoria in casa dell’Atalanta, la squadra allenata da Igor Tudor ospita una Sampdoria in crisi di risultati e di gioco.

Reduci da tre sconfitte consecutive, i ragazzi allenati da Marco Giampaolo non possono scherzare troppo con il fuoco se vogliono mettersi al riparo da brutte sorprese in chiave salvezza. Fermi a quota 29 in classifica, i blucerchiati hanno ora solamente un punto di vantaggio dal Cagliari, impegnato domani contro il Genoa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Verona-Sampdoria

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Sensi, Thorsby, Augello; Caputo, Sabiri. All.: Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: