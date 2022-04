ESCLUSIVO | Verona, Tudor ha individuato l’erede di Barak

Nome nuovo in ottica calciomercato Verona. Per rimpiazzare Barak che piace al Napoli, Tudor vorrebbe un suo ‘connazionale’

Dopo un avvio di stagione difficile sotto la gestione Di Francesco, il Verona ha svoltato con l’arrivo in panchina di Tudor. Salvezza conquistato con larghissimo anticipo e dopo la vittoria nello scontro diretto, il sogno di sorpassare l’Atalanta all’ottavo posto in classifica.

Intanto in casa gialloblu si guarda già al prossimo anno. L’obiettivo del presidente Setti sarà quello di tenere quanti più gioielli possibili in rosa, ma inevitabilmente qualcuno partirà. Tra i maggiori indiziati c’è Antonin Barak, centrocampista offensivo ceco che piace al Milan e soprattutto al Napoli. Per rimpiazzarlo al Verona, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, mister Tudor vorrebbe puntare su un suo connazionale. Si tratta di Robert Zulj, 30enne trequartista di chiari origini croate ma nato in Austria. Dopo una grande stagione in Germania con il Bochum, in cui mise a segno 15 gol e fornì 15 assist, la scorsa estate si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti per vestire la maglia dell’Ittihad Kalba, con cui ha firmato un contratto fino al 2023. Ma il richiamo del calcio che conta e della Serie A potrebbero convincerlo a tornare in Europa con un anno di anticipo.