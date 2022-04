Vendetta servita, pagano la clausola: la Juventus è avvisata

La Juventus è avvisata, pronta la vendetta sul calciomercato: pagano la clausola e si prendono il giovane talento

La vendetta è pronta. Il calciomercato vive anche di sgarbi reciprochi e quando in ballo ci sono due tra i maggiori club d’Europa, le ‘scintille’ sono assicurate.

Di mezzo c’è anche la Juventus che da tempo segue da vicino l’evolversi della trattativa che riguarda uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale.

Si tratta di Gavi, legato al Barcellona ancora un altro anno: da tempo le parti lavorano ad un rinnovo che però, almeno fino al momento, non è arrivato. Colpo dei limiti di spesa che ha il club catalano, ma anche dalla volontà del giovane centrocampista di essere riconosciuto – anche dal punto di vista salariale – uno dei punti fermi del futuro della società blaugrana, soprattutto visto quanto è stato offerto a due ormai sicuri nuovi acquisti come Christiansen e Kessie.

La Juventus è alla finestra, pronta ad approfittare di questo stallo, ma il suo piano potrebbe essere rovinato da un’altra big d’Europa: il Bayern Monaco. Tutto parte da Lewandowski e dalla volontà del Barcellona di portare il bomber tedesco al ‘Camp Nou’.

Calciomercato Juventus, Gavi: il Bayern pronto a pagare la clausola

Anche Lewandowski ha il contratto in scadenza nel 2023 e anche per lui le trattative per il rinnovo non decollano. Così il Barcellona ci spera ma da Monaco di Baviera hanno già pronta la vendetta.

Come riferisce ‘elnacional.cat’, infatti, la società tedesca sarebbe pronta a far partire l’assalto per Gavi. Il Bayern, nel caso in cui Lewandowski andasse al Barça, pagherebbe la clausola da 50 milioni per prendersi il giovane centrocampista. Un’operazione che taglierebbe fuori anche la Juventus che vedrebbe così sfumare la pista che porta al 17enne di Los Palacios y Villafranca.