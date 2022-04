Tutta colpa del Milan, 40 milioni e addio Juventus

A causa delle mosse di mercato del Milan, sta per sfumare un affare in entrata della Juventus

Con il successo di mercoledì sera sulla Fiorentina, la Juventus ha ottenuto un approdo importantissimo in finale di Coppa Italia. In caso di vittoria, infatti, Massimiliano Allegri potrebbe salvare una stagione fin qui negativa, visto il rendimento poco costante in campionato e della deludente eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

Per il prossimo anno, però, la Juventus sta già programmando un mercato importante per tornare ai massimi vertici del calcio italiano. L’obiettivo è quello di poter competere nuovamente per la vittoria dello scudetto, insidiando Inter e Milan che insieme al Napoli si stanno rendendo protagoniste per la lotta al campionato.

Proprio i rossoneri starebbero però rovinando i piani della Juventus sul mercato, per quanto riguarda un obiettivo per la difesa. Il Milan, favoritissimo per il colpo Botman dal Lille, ha sostanzialmente bruciato negli ultimi mesi l’interesse di una ricca proprietà come quella del Newcastle per il centrale olandese. Così il club inglese è stato costretto a virare su un altro difensore, in questo caso nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Badiashile vicino al Newcastle

Come scritto da ‘fussballtransfers’, il Newcastle starebbe preparando l’offerta da 40 milioni di euro per Benoit Badiashile, una cifra che dovrebbe convincere il Monaco a cedere il centrale 21enne. Dopo i primi contatti avviati durante la finestra invernale di mercato, i ‘Magpies’ dovrebbero con molta probabilità portare a termine l’affare in entrata questa estate. Nulla da fare per la Juventus che negli ultimi mesi aveva sondato la pista francese per la propria difesa.