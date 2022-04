L’intreccio pazzesco fa gioire Allegri: doppietta per la Juventus

L’intreccio tra Atletico Madrid, Chelsea e Juventus può animare il mercato: quattro calciatore coinvolti

Atletico, Chelsea e Juventus. Tre grandi d’Europa potrebbero essere protagoniste di un intreccio di mercato la prossima estate. Un intreccio che animerebbe le trattative estive e che coinvolge quattro calciatori, tutti con il futuro ancora da scrivere.

Si parte da Londra, si fa tappa a Torino, si arriva a Madrid dove c’è quello che è il centro del triangolo. Allora Londra dove Saul è arrivato in prestito la scorsa estate. Lo spagnolo cercava una nuova avventura e pensava di poter essere centrale nel progetto di Tuchel. Così non è stato però ed allora per lui il destino sembra già scritto: come riferisce anche ‘marca.com’, il futuro è il ritorno a Madrid, magari per restarci dopo aver capito che al Wanda Metropolitano non si sta poi così male.

Con sé potrebbe portare anche Marcos Alonso che Simeone ha individuato come rinforzo per la fascia mancina dei Colchoneros. Per l’ex Fiorentina bisognerà attendere novità dal punto di vista societario per il Chelsea. A quel punto l’esterno potrebbe giocarsi il posto con Lodi e qui entra in scena la Juventus.

Calciomercato Juventus, Morata e Lodi: che intreccio con Atletico e Chelsea

Lodi piace, infatti, ai bianconeri che con l’Atletico Madrid deve risolvere anche l’affare Morata. Per l’attaccante la questione è chiara: l’Atletico non lo rivuole, lui resterebbe a Torino e i bianconeri lo terrebbero soltanto a fronte di un cospicuo sconto sui 35 milioni del riscatto.

Immaginare un’operazione congiunta è facile, realizzarla un po’ meno anche perché, almeno stando al quotidiano spagnolo, per Lodi l’ipotesi più probabile – al momento – è la permanenza a Madrid. Tutto può succedere però: Atletico, Chelsea, Juventus, l’intreccio dell’estate può riservare sorprese.