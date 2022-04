Bocciatura e beffa Inter: si è offerto alla Roma

Inter e Roma si sfideranno in campo tra un’ora, ma sul mercato il vero duello deve ancora arrivare

Uscire coi tre punti dal match di questo pomeriggio sarà di vitale importanza sia per l’Inter che per la Roma. I nerazzurri hanno davanti la grande opportunità di sorpassare almeno per una notte il Milan in cima alla classifica, mentre la Roma in caso di vittoria potrebbe mettere tanta pressione alla Juventus per il quarto posto.

Tra i tanti temi del match in programma questo pomeriggio alle 18.00, non si può non evidenziare il ritorno di José Mourinho per la seconda volta da avversario a San Siro. Dopo aver lasciato l’Inter nel 2010 a Triplete conquistato, lo Special One non aveva mai affrontato i nerazzurri al Meazza da rivale prima di questa stagione.

Proprio l’allenatore portoghese potrebbe mettere il bastone tra le ruote dell’Inter un vista del prossimo calciomercato. Nel mirino dei nerazzurri c’è infatti Dani Ceballos, uno dei tanti scontenti per lo scarso minutaggio che Carlo Ancelotti gli ha concesso in questa stagione e in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Inter, spunta la Roma su Ceballos

Come riportato da ‘RomaPress’, sul centrocampista spagnolo sarebbe spuntato l’interesse della Roma. Ad inizio mese, nello specifico, vi sarebbero stati dei contatti tra l’entourage del calciatore e la società giallorossa. La squadra di Mourinho a fine anno potrebbe perdere qualche pezzo a centrocampo in vista di un rinnovamento che vedrebbe di buon occhio l’innesto dal Real Madrid. Il guanto di sfida è stato lanciato ai nerazzurri, vedremo chi in estate riuscirà ad avere la meglio per Dani Ceballos.