Tegola last minute: un titolare salta Inter-Roma

Dopo la trasferta di Napoli la Roma farà visita ad un’altra candidata serissima allo scudetto, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi. Brutte notizie per Mourinho

A cinque giornate dalla fine la Roma di Josè Mourinho crede ancora alla corsa al quarto posto attualmente occupato dalla Juventus con cinque punti di margine. Non sarà chiaramente semplice in questo rush finale di stagione, a partire dalla super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 quando i giallorossi scenderanno in campo a San Siro contro l’Inter, a sua volta forte candidata alla vittoria finale.

Seconda trasferta di fila d’alta classifica per i capitolini dopo il pari ottenuto a Napoli nel giorno di Pasquetta, in una sfida ripresa alla grande ma costata cara al punto di vista delle defezioni in vista della prossima partita con il ko di Zaniolo, peraltro squalificato per domani. Oltre al fantasista italiano mancherà però un altro calciatore importante nelle gerarchie interne di Mourinho. Si tratta di Bryan Cristante che non è partito quest’oggi per Milano per un problema lombare.

Il centrocampista non sarà quindi a disposizione del tecnico portoghese in vista della super sfida di domani pomeriggio. Oltre a lui e Zaniolo assente anche l’altro squalificato Fuzato. In mediana da titolari si prospetta quindi un reparto composto da Veretout e Sergio Oliveira.