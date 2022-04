Consigli Fantacalcio: 34esima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla 34esima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Il campionato di Serie A riparte domani con Torino e Atalanta in campo alle 15. Le ultime battute del torneo vedono lo scontro serrato per la vittoria fra l’Inter di Inzaghi, impegnata contro la Roma di Mourinho, ed il Milan di Stefano Pioli, che sarà ospite della Lazio. Leggermente più staccato il Napoli, che andrà in trasferta ad Empoli.

Fantacalcio, i consigli per la 34esima giornata

TORINO-SPEZIA sabato ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Pellegri.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi.

Hot: Bremer ed Erlic possono far bella figura! Attenzione a Mandragora

Not: Kiwior non è uomo fantacalcio

Sorpresa: Praet può avere i minuti giusti per sparigliare le carte

VENEZIA-ATALANTA sabato ore 15:00

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Ampadu, Fiordilino, Cuisance; Okereke, Henry, Johnsen.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Zapata.

Hot: Per Zapata è tempo di tornare protagonisti! Sì ad Hery e Koopmeiners

Not: Fuori l’ex Caldara

Sorpresa: Non date per finito Pasalic, è pronto a sorprendervi!

INTER-ROMA sabato ore 18:00

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Hot: Lautaro è in un momento magico! Abraham porta bonus! Si a Perisic

Not: Oliveira potrebbe andare ancora in difficoltà

Sorpresa: El Shaarawy pronto a concedere il bis

VERONA-SAMPDORIA sabato ore 20:45

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo.

Hot: Barak sa far male! Promossi Tameze e Caputo

Not: Murru destinato a soffrire

Sorpresa: per Sensi è il tempo di accendere la luce

SALERNITANA-FIORENTINA domenica ore 12:30

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Bonazzoli, Ribery.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.

Hot: Ederson sta diventando una garanzia. Cabral e Biraghi rappresentano buone soluzione

Not: Radovanovic non porta bonus

Sorpresa: Ribery può tornare decisivo proprio da ex

Bologna-Udinese domenica ore 15

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Barrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

Hot: Barrow ha una grande chance per riscattarsi. Deulofeu ormai è un top nel ruolo

Not: Makengo potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Udogie ha sempre il bonus in canna

Empoli-Napoli domenica ore 15

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

Hot: Parisi si esalta nei big match. Osimhen pronto a tornare corsaro

Not: Romagnoli potrebbe subire la fisicità del numero 9 del Napoli

Sorpresa: Occhio ai piazzati di Bajrami

Genoa-Cagliari domenica ore 18

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Ekuban; Destro.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

Hot: Destro all’ultima spiaggia per la Serie A. Bellanova sta facendo bene

Not: Dalbert è troppo fumantino

Sorpresa: Amiri può sparigliare le carte

Lazio-Milan domenica ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milnkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao; Giroud.

Hot: Milinkovic-Savic ama queste partite. Leao deve incidere

Not: Leiva non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Giroud nelle partite delicate riesce sempre a dire la sua

Sassuolo-Juventus lunedì ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

Hot: Dybala a Sassuolo ha sempre fatto bene. Traore sa come scardinare i bianconeri

Not: Danilo bene, ma non è da bonus

Sorpresa: Bonucci vuole tornare al gol