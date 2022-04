“Forte, ma fragile”: il grande ex ‘boccia’ Zaniolo

Zaniolo continua a far parlare di sé tra campo e mercato: il grande ex si è espresso sul talento della Roma nel mirino della Juventus

Contro l’Inter non sarà della partita per squalifica, ma Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé anche in chiave calciomercato e alla luce della tripletta realizzata contro il Bodo Glimt.

Il talento della Roma è sempre nel mirino della Juventus, anche se non si registrano importanti novità in vista della prossima estate. Nessun passo concreto è stato ancora fatto dalla dirigenza bianconera, che è però alla finestra. Sull’esterno giallorosso si è espresso un doppio ex, Fabio Capello, che ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Per me è un talento incredibile ma purtroppo penalizzato dagli infortuni. Nicolò deve stare attento e curarsi, curarsi, curarsi: chi dovesse prenderlo, sa che acquista un giocatore forte ma fragile“.

Infine, su Inter-Roma in programma nel weekend: “Se la Roma che arriva a San Siro ha testa solo alla Conference League? No, conosco l’uomo. Mourinho avrà la testa solo sull’Inter, poi penserà al Leicester. È troppo tardi per raggiungere la Champions, ma vorrà fare bella figura a San Siro e ha una squadra in un gran momento”.